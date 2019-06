Fuga di gas, evacuate 6 famiglie

SESTO (17 giugno 2019) - Sei famiglie evacuate stamattina per una fuga di gas in viale Sacchi, nel tratto di strada compreso fra le scuole elementari e la palestra, dovuta ad una rottura delle tubazioni sotterranee. Tre ore di disagi ma soprattutto di timori e paura, cancellati alle tredici con il cessato allarme. E' stato un residente ha avvertito un forte odore di metano e ha chiamato i vigili del fuoco. Sul posto, dal comando provinciale di via Nazario Sauro è arrivato nel giro di pochi minuti un equipaggio, a sua volta supportato da altri colleghi del nucleo NBCR (nucleare, batteriologico, chimico, radiologico). Le operazioni si sono svolte con la massima tempestività e l’assistenza dei carabinieri del nucleo radiomobile di Cremona e della stazione di Castelverde guidati dal maresciallo Francesco Pietrangelo.

