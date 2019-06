CREMONA (17 giugno 2019) - Baby gang scatenate in viale Po. Gli assalti sono improvvisi e violenti. C’è chi si è ritrovato assalito d’improvviso mentre tornava da una festa. I pretesti per far rissa sono nulli: un’occhiata, o semplicemente il fatto di passare in bicicletta lungo il viale. C’è chi invece si è visto circondato al semaforo, mentre in macchina aspettava l’arrivo del verde. Dopo il caso di Cremona dissing, il profilo Instagram, in cui ragazzi si mettevano d’accordo per provocare risse, il fenomeno sembra continuare e a raccontarlo sono le vittime degli assalti delle baby gang del viale Po, racconti fatti ai genitori che, a loro volta, cercano conferma e rassicurazione su Facebook. C’è chi ha minacciato di andare a denunciare il fatto, chi nella piazza virtuale di Facebook ha invocato l’intervento delle forze dell’ordine, ma anche chi ha detto di essere stato tentato di fare denuncia, ma poi ha desistito.

