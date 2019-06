Happening 2019: serata di festa e musica

CREMONA (16 giugno 2019) - Ancora una serata all’insegna del successo in piazza Stradivari per l’Happening organizzato dal centro culturale Sant’Omobono. A tenere banco, prima l’incontro con la giornalista Annalisa Teggi - traduttrice dell’autore inglese Chesterton - che è intervenuta sul tema ‘Il Paese delle meraviglie è qui’, poi la serata musicale con la cover band Five Live. Domani consueta apertura alle 19 e incontro dal titolo ‘Servire il bene di tutti’: interverrà Gigi De Palo, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari. Il programma proseguirà con l’esibizione dei due complessi strumentali Junior Band e Crescendo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO