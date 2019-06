Perde il controllo dell'auto e finisce in una roggia

GRUMELLO (16 giugno 2019) - Fuoristrada con una persona ferita in modo non grave oggi pomeriggio lungo la Paullese, qualche centinaio di metri prima del bivio per Luignano. Intorno alle 17, un cremonese di 77 anni, alla guida della sua Panda, mentre procedeva da Cremona verso Castelleone, ha perso il controllo dell’auto che è finita in una roggia asciutta. Gli automobilisti di passaggio hanno allertato i soccorsi e un’ambulanza della Croce Verde ha prestato le prime cure al pensionato, le cui condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. L’uomo è stato condotto in Ospedale a Cremona.

