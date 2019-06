Povero un bimbo su dieci

CREMONA (17 giugno 2019) - In provincia di Cremona il 22,8% dei minori (quasi uno su quattro) è a rischio povertà. Il dato - fornito nelle scorse ore da Save the Children - rispecchia esattamente l’andamento della Lombardia. A livello nazionale la situazione è peggiore: quasi un terzo dei bambini e degli adolescenti sono nella stessa condizione, incluso il rischio di esclusione sociale. Ma non è il caso di compiacersi. I numeri, in valore assoluto, sono pesanti per Cremona: si parla di migliaia di minori. Basta ricordare l’ultima statistica fornita sempre da Save the Children, che lo scorso novembre fissava al 14% la percentuale di bambini e adolescenti lombardi che vive in condizioni di povertà relativa, mentre a Cremona e provincia si scende a poco sopra il 10%. Vent’anni fa si era molto sotto quella soglia.

