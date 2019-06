Vogalunga, la flotta delle canottieri: remi e amicizia

CREMONA (16 giugno 2019) - «Ci vediamo sul Po», è il saluto ricorrente dei vogatori, e quando accade è sempre una festa: ci si saluta come se non ci si vedesse da mesi, e invece magari hai preso l’aperitivo assieme il giorno prima. Ma il Po è così, unisce in una fratellanza che non c’è bisogno di spiegare (o forse si fa fatica). Ed è successo anche oggi, alla 39esima edizione della Vogalunga Cremona-Motta Baluffi, una classica della stagione, 35 chilometri di natura, fatica e di barche, di tutti i tipi, ma rigorosamente a remi. Perfetta l’organizzazione delle Federazione, il presidente Catullo: «Molto soddisfatti».

[GUARDA IL VIDEO]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO