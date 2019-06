Cede l'asfalto, la bassa per Casalmaggiore ko

PIEVE D’OLMI (16 giugno 2019) - Voragine lungo la bassa per Casalmaggiore a causa di un’infiltrazione della rete idrica sottostante. Tempestivo intervento di Padania Acque - allertata dall'amministrazione comunale - che ha delimitato l’area del cantiere, chiudendo in parte la strada. Per regolare il traffico è stato posizionato un semaforo mobile (in sostituzione di quello fisso presente sull’incrocio) e la strada è aperta ma a senso unico alternato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO