Villetta nel mirino, suona l’allarme e i ladri fuggono

SESTO (16 giugno 2019) - Ci hanno riprovato sperando di far man bassa come qualche anno fa, ma stavolta hanno dovuto svignarsela a mani vuote perché è scattato l’impianto di allarme. È successo venerdì sera verso le 22.30, quando i ladri hanno preso di mira per la seconda volta una villetta di via Stradivari. I predoni hanno raggiunto l’abitazione dai campi. Per agire indisturbati hanno tolto anche la corrente elettrica, ma quando hanno rotto il vetro di una porta finestra per riuscire ad entrare all’interno dell’abitazione, la sirena ha cominciato a suonare ininterrottamente, segnalando l’intrusione ai proprietari che hanno subito raggiunto la casa e avvisato i carabinieri. Ai ladri non è rimasto altro da fare fuggire. Una pattuglia di militari del nucleo radiomobile di Cremona è sopraggiunta in paese in pochi minuti e ha perlustrato la zona, ma degli intrusi nessuna traccia.

