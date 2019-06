StraDeejay 2019, vota il tuo dj preferito

Per votare il tuo DJ preferito clicca qui [VOTA]

CREMONA - Giovedì 27 saranno sul palco da fantascienza di StraDeejay, come veri e propri Gagarin della console, per mandare in orbita il pubblico di piazza Stradivari con le loro esplosive selection musicali. Eccoli qui, i 41 space cowboys cremonesi pronti a far decollare il grande evento inaugurale dei Giovedì d’Estate 2019, interamente ispirato all’anniversario numero 50 dello sbarco sulla Luna. I djs che animeranno la grande reunion voluta, ideate e curata da Andrea Marchesi e Michele Mainardi — voci di Radio Deejay e conduttori della serata —, prima di trasformare le loro hit senza tempo nel propellente della super-festa diventano da oggi protagonisti del sondaggio organizzato dal quotidiano La Provincia, che invita tutti i propri lettori a rispondere ad una semplice domanda: chi è il tuo dj preferito? Ovviamente la rosa dei candidati comprende soltanto i 41 musiconauti della squadra spaziale StraDeejay. Si può votare in due modi, che daranno vita a due classifiche distinte. In entrambi casi esprimere la propria preferenza è semplicissimo.

IL COUPON

Sul giornale viene pubblicato, ogni giorno fino al 26 giugno, l’apposito coupon su cui indicare il nome del dj favorito: i tagliandi vanno consegnati nelle redazioni de La Provincia a Cremona (via delle Industrie, 2), Crema (via Cavour, 53) oppure Casalmaggiore (via Pozzi, 15). Lo stop alla consegna dei coupon è fissato per le ore 16 di mercoledì 26.

IL VOTO ONLINE

Anche sul sito www.laprovinciacr.it è possibile votare a partire da domenica 16: basta cliccare sul nome del dj e sul pulsante ‘vota’ in fondo alla pagina. E' possibile esprimere tre preferenze al giorno. Il voto online si chiuderà alle 18 di mercoledì 26 giugno.

I vincitori di ciascuna delle due classifiche verranno annunciati e premiati sul palco di StraDeejay. Sotto la luce della Luna, guardiana e testimone della notte spaziale di Cremona. Sul maxi-palco a firma di astronave ci sarà anche un ospite davvero stellare: Saturnino, il mitico bassista di Lorenzo Jovanotti, che regalerà al pubblico una esclusiva performance, naturalmente dedicata alle profondità del cosmo, insieme a Andrea Marchesi, Michele Mainardi e a Dj Shorty, altro membro della Deejay family.

La dancing night in piazza Stradivari prenderà il via alle 21, ma già dalle 18 sarà music everywhere con il confermatissimo cartellone di aperitivi sonori intitolato StraDeejayBar, con una raffica di dj-set a propagare emozioni danzerecce dalle console dei locali del centro storico. Un modo intelligente e divertente per accompagnare il countdown verso il grande evento che, nelle precedenti edizioni, è stato capace di richiamare in piazza migliaia di persone e di trasformare il nucleo della città in una gigantesca sala da ballo sotto le stelle.