L'addio di Alessia Manfredini: fango e paura, presentata una denuncia in questura

CREMONA (16 giugno 2019) - Dietro la rinuncia di Alessia Manfredini, che ha comunicato l’altro ieri al sindaco il suo passo indietro, c’è un profilo particolare, delicato. Abituata a metterci la faccia sempre e comunque, l’ormai ex assessore a Infrastrutture, Mobilità, Ambiente, Protezione civile e illuminazione pubblica ha subito negli anni attacchi continui, anche sgradevoli, politici e personali. Accettarli deve essere diventato sempre più gravoso. Anche perché qualcuno di quegli attacchi è andato oltre, suscitando non solo amarezza ma anche timori se non proprio reale paura: emerge ora che Manfredini ha presentato tre giorni fa una denuncia in questura.

In via dei Tribunali, in uno degli uffici della Divisione Investigazioni Generali, si è presentata con una serie di fogli. Su quei fogli, sono stampate insinuazioni e velati avvertimenti ricevuti negli ultimi mesi. Si tratta di commenti alla sua attività amministrativa comparsi su siti e social. E tra quelli, in particolare, l’ex assessore ne ha segnalati due.

Il primo, firmato ‘Ottavo Nano’, pubblicato lo scorso 19 maggio, recita: «La Manfredini prende due stipendi, uno in Regione e uno in Comune: come mai allora va sempre a Milano negli orari in cui dovrebbe essere in Comune?». Ma è quanto ‘Ottavo Nano’ scrive dopo, che inquieta: «Io la incontro sempre sul treno e l’ho pure seguita e ho visto dove andava».

«Un commento - mette a verbale l’ex assessore - che ha provocato in me paura, in quanto ho appreso di essere stata seguita».

Alla polizia che ora indagherà, presumibilmente assegnando gli accertamenti agli specialisti della Digos, Manfredini ha segnalato anche un altro post. Lo firma ‘Rosso’: «Se ci fossero delle fotografie che la ritraggono mentre va per negozi a Milano, io mi dimetterei».

