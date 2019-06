Tenta di rubare nel deposito comunale, identificato e denunciato

ACQUANEGRA (15 giugno 2019) - I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per "tentato furto aggravato interno locali comunali", un operaio pregiudicato, nato in Romania classe 1982. L'uomo - anche grazie ad accertamenti d’indagine supportati dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle vicinanze e dal successivo riconoscimento fotografico - è stato identificato quale autore di un tentato furto aggravato avvenuto a maggio. Approfittando della chiusura notturna, dopo aver forzato una finestra posta sul retro, il 31enne è entrato nel deposito attrezzi e veicoli comunali in piazza delle Arti, tentando di asportare il materiale senza però riuscirci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO