Baby spacciatori individuati dai carabinieri

CREMONA ( 15 giugno 2019) - I carabinieri, al termine di approfonditi accertamenti iniziati nel mese di gennaio, hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria per i minori, per il reato di "cessione di sostanze stupefacenti" una studentessa 14enne, residente a Cremona, e segnalato per lo stesso reato (essendo minore di anni 14 e pertanto non imputabile) uno studente 13enne, residente a Cremona. Inoltre, sono stati segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti, altri 4 studenti, due 13enni di Cremona, una 13enne di Castelvetro Piacentino, un 12enne di Cremona.

L’attività d’indagine ha appurato come il gruppetto di minori fosse dedito da qualche tempo alle cessioni e al consumo di gruppo di sostanze stupefacenti all’interno dei bagni della scuola media frequentata. La vicenda nel corso dell’anno scolastico è stata segnalata dalla scuola stessa, molto attenta e sensibile a questo tipo di problemi. Un'insegnante durante la lezione aveva sorpreso due studenti, rispettivamente di 12 e 13 anni, a detenere in aula, rispettivamente un grammo di hashish consegnata ai carabinieri. Gli accertamenti successivi hanno consentito di individuare un’attività di spaccio e consumo di droga all’interno dei bagni e le successive perquisizioni personali, hanno permesso di trovare circa 6 grammi di hashish.

La droga sequestrata era stata introdotta nella scuola dalla studentessa 14enne indagata che in questi giorni è stata oggetto anche di una perquisizione domiciliare. La stessa è risultata coadiuvata nell’attività di cessione dal 13enne, non imputabile, che a sua volta oltre a consumarla, è risultato cederla agli altri studenti coinvolti. I ragazzini, opportunamente sentiti, alla presenza dei propri genitori, hanno ammesso il consumo di droga. Nei confronti degli studenti, la scuola ha adottato, a seconda del comportamento e del grado di coinvolgimento degli stessi nella vicenda, dei provvedimenti di carattere disciplinare. Continuano gli accertamenti dell’Arma per risalire ai canali di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti ed in particolare e per scongiurare ulteriori episodi di consumo di droghe tra i giovanissimi studenti di questa città.

