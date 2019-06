Nuova giunta, colpo di scena: Alessia Manfredini lascia

CREMONA (14 giugno 2019) - Alla fine del primo giro di consultazioni, già archiviati i confronti con il Partito democratico e Fare nuova la città e in attesa si sviluppino quelli con Sinistra per Cremona Energia civile, Cremona Attiva e Patto Civico, le trattative per la composizione della giunta bis di Gianluca Galimberti lasciano ancora margine al toto assessore ma si fondano su una certezza che è anche un colpo di scena: Alessia Manfredini, esponente del Partito democratico che ha però affrontato l’appena conclusa campagna elettorale nella civica Cittadini per passione, assessore uscente con deleghe pesanti a Infrastrutture, Mobilità, Ambiente, Protezione civile e illuminazione pubblica, non sarà più assessore. Ha maturato la sua decisione da qualche tempo e l’ha comunicata oggi, durante un confronto di poco meno di un’ora con il primo cittadino.

