David Hasselhoff fermato in A21, ma non era al volante di Kitt

CREMONA (14 giugno 2019) - Non era al volante di Kitt (la vettura della serie tv Supercar) ma stava partecipando ad una gara automobilistica non competitiva per beneficenza quando è stato fermato dalla polizia stradale in A21. David Hasselhoff, attore americano protagonista anche di Baywatch, è incappato in un normale controllo che non ha comportato alcuna sanzione. Hasselhoff ha immortalato il momento sul proprio profilo Instagram: "Mi hanno trascinato fuori ma volevano una foto con quello che hanno detto essere 'il loro eroe': la vita è bella".

Nel 2013, David Hasselhoff era già passato per le strade del nostro territorio, quando, sulla strada per raggiungere Montecarlo per assistere al Gran Premio di Formula Uno, si era fermato in un distributore di benzina di Caorso per chiedere indicazioni e ha incontrato il campione di montonautica Alex Cremona [LEGGI].