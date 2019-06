Storia e web, i 40mila documenti a portata di click

SONCINO (15 giugno 2019) - Tutta la storia del borgo, dal ‘500 a oggi, potrà ora essere consultata non più districandosi fra polverosi faldoni in immense stanze piene di scaffali ma, molto più comodamente, seduti da casa davanti al pc e in pochi secondi. Questo grazie agli Amici della Rocca che ieri in Comune hanno firmato insieme agli amministratori e allo sponsor, Linea Gestioni, un accordo per il quale i volontari si impegnano a trasporre in digitale e gratuitamente per tutti ogni singolo documento storico dell’archivio municipale.

