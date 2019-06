Inseguimento tra Pizzighettone e Formigara: due denunciati, due in fuga

PIZZIGHETTONE (14 giugno 2019) - Inseguiti dai carabinieri per non essersi fermati a un posto di blocco, due dei quattro occupanti di un'auto sono riusciti a fuggire ai militari, per altri due, invece, è scattata la denuncia: si tratta due 30enne residenti a Casalbuttano.

I carabinieri erano appostati lungo la provinciale 84, quando hanno intercettato un'Audi che, invece di accostare davanti alla paletta esposta dai militari, ha improvvisamente accelerato tentando la fuga. La vettura, tallonata dall'auto dei carabinieri, ha raggiunto Formigara dove è stata bloccata. Mentre erano in corso le operazioni di identificazione, due uomini sono riuscite ad allontanarsi, sparendo tra i campi.

