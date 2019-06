Al volante con documenti falsi, denunciato

PIZZIGHETTONE (14 giugno 2019) - Fermato per un controllo stradale, ha fornito ai carabinieri documenti fasulli. Un 41enne ucraino, residente a Piacenza, è stato denunciato per possesso e fabbricazione di documenti d’identità falsi. L'uomo è stato intercettato in via Marconi a bordo di una Ford Focus con targa bulgara. Contestualmente alle verifiche sui documenti, in collaborazione con la questura, sono stati avviati accertamenti per stabilire l'eventuale condizione di irregolarità sul territorio nazionale.

