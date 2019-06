Proteste davanti al magazzino FinIper: tre lavoratori feriti

SORESINA (14 giugno 2019) - Momenti di forte tensione stamattina all'esterno del magazzino FinIper di Soresina. Alcuni dipendenti che bloccavano l'uscita dei camion e delle merci dal polo logistico (in segno di protesta per la sempre più probabile perdita dell'impiego) sono stati rimossi con la forza dagli agenti della Questura. L'intervento energico delle forze dell'ordine ha consentito ai mezzi di uscire dai cancelli: tre i lavoratori rimasti feriti, uno in particolare ha riportato una frattura a una gamba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO