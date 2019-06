Ponticello beach, il 14 giugno parte la stagione

CASTELVETRO (13 giugno 2019) - Inaugura domani, con una festa che inizia alle 18, Ponticello Beach, la spiaggia lungo il Po di Castelvetro Piacentino.

La manifestazione prevede il taglio del nastro alla presenza del sindaco Luca Quintavalla e di tutti i volontari che hanno fino ad oggi contribuito al recupero della famosa spiaggia di Castelvetro. Poi musica, giochi e un ricco buffet offerto dall’associazione Ponticello Beach a tutti i partecipanti. Alle 21 ci sarà un concerto con gruppo il musicale Anima beat, il D.J Gabry e il karaoke del Mokambo.

Anche quest’anno sarà attivo, oltre alla spiaggia, al parco giochi per bambini, al beach tennis, al beach soccer, al beach volley ed a 4 tavoli da ping pong, un servizio di ristorazione e di bar basato essenzialmente sul mantenimento dei vecchi usi e costumi anche dal punto di vista culinario. La spiaggia è aperta con servizio bar tutti i giorni dalle 10 in poi; il servizio ristorazione e attivo tutti i giorni per pranzo e cena. Nel corso della stagione estiva sono previste 16 manifestazioni che saranno comunicate nei prossimi giorni.

