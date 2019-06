Ricettazione di metalli, 81 persone indagate

MONTICELLI (14 giugno 2019) - Dall’inchiesta dello scorso marzo, che aveva portato in carcere per furti e rapine 34 persone prevalentemente domiciliate fra Monticelli e il campo nomadi di Caorso, è partito un secondo filone d’indagine: a 81 persone viene contestato il reato di ricettazione in concorso, riguardo le centinaia di tonnellate di metalli (prevalentemente ferro) che venivano rubate dalla stazione ecologica caorsana e finivano per lo più in due aziende piacentine.

