Annicco, la piazza si allarga

ANNICCO (14 giugno 2019) - Il centro del paese come non si era mai visto. L’edificio che da decenni causa il restringimento della carreggiata lungo la provinciale per Soresina è quasi definitivamente demolito. Iniziato ieri mattina sul presto, l’abbattimento - seguito da un nutrito numero di annicchesi - è già a buon punto. Dev’essere solo ultimato. Dopodiché, prima della riapertura della strada, il grosso del lavoro consisterà nella rimozione delle macerie. Una volta conclusi i lavori non ci sarà più una strettoia ad accogliere i mezzi provenienti da Soresina. La carreggiata verrà raddoppiata e piazza Libertà guadagnerà molto più spazio. Le limitazioni al traffico non dovrebbero più essere in vigore a partire da domenica.

