Maltrattamenti, assolto: 'Ridatemi i miei figli'

CREMONA (13 giugno 2019) - Ora che è stato assolto dall’accusa di maltrattamenti in famiglia, il primo atto «che faremo è ricorrere al tribunale dei minori di Brescia, perché venga restituita al mio assistito la potestà genitoriale sui figli, i quali, comunque, in questi due anni non hanno smesso di sentire e vedere il loro papà». Paolo Carletti è l’avvocato che assiste Alassane, senegalese di 48 anni, da 21 in Italia, operaio, padre di tre figli avuti dall’ex moglie, la quale in una lunghissima querela, aveva riversato una escalation di maltrattamenti. Un processo che sembrava in salita per Alassane, nei cui confronti il pm aveva chiesto la condanna a 2 anni di reclusione. Entro sessanta giorni il giudice depositerà la motivazione della sentenza di assoluzione.

