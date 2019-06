Si masturba durante la Giornata dello Sport, denunciato

OSTIANO (13 giugno 2019) - Un 36enne nativo dell'India e residente in paese, è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico. In occasione della Giornata dello Sport dello scorso 1 giugno, che si è tenuta nel centro sportivo Vacchelli con la partecipazione di numerose scolaresche, alcuni genitori hanno sorpreso il 36enne mentre si masturbava nel parcheggio del centro sportivo. Immediata la richiesta di intervento dei carabinieri.

