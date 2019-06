Schianto tra auto e trattore, muore un ragazzo di 21 anni

CORTE DE CORTESI (12 giugno 2019) - Incidente mortale alle 21 prima della rotatoria per Cignone: perde la vita un 21enne. La sua Skoda è stata sbalzata nel campo adiacente la carreggiata, ribaltandosi su sé stessa dopo l'urto con un mezzo agricolo. Shock e spavento anche per il conducente del trattore, poi trasportato in ospedale per accertamenti. La dinamica dell'accaduto è ancora la vaglio delle forze dell'ordine. "Ho tentato di fare il possibile per cercare di salvarlo" racconta il 30enne che si è fermato a prestare soccorso al giovane. Sul posto 118 e una autogru dei vigili del fuoco per il recupero del veicolo.