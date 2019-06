Malore mentre è in acqua, grave 60enne di San Bassano

SAN BASSANO (12 giugno 2019) - E' ricoverata in gravi condizioni una turista 60enne di San Bassano, che ha avuto un malore mentre faceva il bagno a Budoni nella tarda mattinata di oggi. La donna, in arresto cardiaco, è stata riportata in riva dai bagnanti e successivamente rianimata dai medici del 118, ma le sue condizioni sono molto gravi. È stata trasportata dall’elisoccorso all’ospedale di Olbia dove ora è ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO