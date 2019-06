Vacca ferita sul camion, due denunce

CREMONA (12 giugno 2019) - L’altro ieri, nell’ambito dei controlli sul trasporto di animali vivi destinati alla macellazione, una pattuglia della polizia stradale di Cremona ha fermato sull’autostrada A21 un autocarro nel cui vano di carico era adagiata una vacca non in grado di reggersi sulle zampe e con evidenti ferite compatibili con il trascinamento. L’intervento del medico veterinario ha confermato l’ipotesi di un carico dell’animale effettuato per trascinamento impiegando il verricello di cui era dotato l’automezzo. Il conducente ed il titolare dell’azienda che ha commissionato il trasporto, oltre ad essere sanzionati per le violazioni amministrative, sono indagati per le lesioni provocate al bovino.

