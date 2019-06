Tolleranza zero contro chi inquina, ecco la fototrappola

CASALBUTTANO (13 giugno 2019) - Tolleranza zero contro chi inquina l’ambiente: arriva la fototrappola, speciale telecamera mobile che permette di cogliere sul fatto chi abbandona immondizia lungo il territorio. Sia di giorno che di notte. Di volta in volta, infatti, il particolare strumento verrà posizionato dai vigili dell’Unione Casalbuttano-Corte de’ Cortesi nei luoghi teatro dei recenti abbandoni di rifiuti. Il dispositivo elettronico verrà nascosto tra i cespugli o vicino alle piante in modo tale da non essere visibile al passaggio di pedoni, ciclisti o vetture. Ma in ogni istante l'occhio elettronico sarà pronto ad immortalare comportamenti incivili fornendo agli agenti indicazioni in tempo reale.

