Brindisi col sindaco Galimberti per gli anziani della Bertazzola

CREMONA (12 giugno 2019) - Aperitivo in Comune per festeggiare insieme la rielezione a sindaco. Gianluca Galimberti ha invitato i decani della Bertazzola, ovvero quei pensionati, amici, che si ritrovano abitualmente sotto il Torrazzo per una chiacchierata e trascorrere un po' di tempo insieme. Il primo cittadino - che lo scorso novembre aveva regalato loro alcuni cuscini per rendere più comoda la seduta sotto il porticato - li aveva incontrati il giorno dopo il trionfo elettorale e, dopo le congratulazioni e qualche battuta, aveva promesso un aperitivo per celebrare la riconferma a sindaco [VIDEO]. Detto fatto, il gruppo di amici, oggi, ha incontrato Galimberti all'interno di palazzo comunale davanti a tartine, salatini e una bottiglia di vino.

