Sul Torrazzo erbacce ovunque

CREMONA (12 giugno 2019) - Le piogge abbondanti e il caldo improvviso sono un mix micidiale, non solo per l’erba delle rotonde alle porte della città, ma anche per il Torrazzo, che si tinge di verde e da museo verticale rischia di trasformarsi in giardino verticale. Sono sotto gli occhi di tutti i cespugli verdi che stanno crescendo poco sotto alla merlatura della torre campanaria, una vegetazione infestante che di tanto in tanto torna a prosperare rigogliosa fra i mattoni del monumento simbolo di Cremona. «È una situazione che monitoriamo — spiega don Gianluca Gaiardi, responsabile diocesano per i Beni culturali —. Non abbiamo ancora fissato l’intervento, ma ogni anno o anno e mezzo a seconda delle condizioni in accordo con i vigili del fuoco provvediamo a estirpare le erbe rampicanti che crescono fra i mattoni e rischiano di consumare la malta e i mattoni. Ma intervenire non è una cosa così immediata».

