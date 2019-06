Gavettoni sui nidi, morti i rondinini

CASALBUTTANO (12 giugno 2019) - Nidi distrutti con i gavettoni: morti tutti i rondinini. È la macabra scoperta che ha fatto ieri un cittadino di passaggio in via Mazzini. Secondo le prime ricostruzioni sembra che i giovani esemplari siano caduti violentemente a terra dopo essere stati colpiti da un palloncino pieno d’acqua. Immediata la reazione della comunità che anche tramite i social ha fermamente condannato l’episodio: «Quanta cattiveria», «Gesto ignobile», con altri cittadini che lanciano un appello. «Se qualcuno ha visto qualcosa ha l’obbligo morale di fornire indicazioni utili per smascherare i colpevoli».

