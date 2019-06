L'omaggio di Mina all'amico Giuseppe Bertoglio

GRONTARDO (12 giugno 2019) - La Mina cremonese si ricorda del suo vecchio amico di Grontardo Giuseppe Bertoglio e gli manda una sua foto con tanto di dedica personale. Un omaggio inaspettato, reso possibile grazie al grande lavoro messo in campo da Emanuele Bolsi che, ha voluto far rivivere la fine degli anni Cinquanta, quando una sera, Mina si era esibita in una balera a Grontardo. L’organizzazione della serata è durata sei mesi. «Ho scritto a Mina – spiega Bolsi – una lettera per farla partecipe di quanto stavamo mettendo in scena a Grontardo, ripercorrendo un particolare periodo storico del nostro paese. Le avevo chiesto, se possibile, un suo cenno di risposta. Ed è arrivata una busta della casa discografica di Lugano al cui interno c’era una sua foto con tanto di dedica a Bertoglio». E la missiva gli è stata consegnata durante la rappresentazione dei ragazzi della Compagnia dell’Ago di Cremona, a San Giovanni del Deserto. Al suo fianco era presente anche Renzo Donzelli chitarrista degli Happy Boys che ha suonato per Mina.

