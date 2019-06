Parco Oglio Nord, più sicurezza. Nuovi ponti e sentieri puliti

SONCINO-AZZANELLO (12 giugno 2019) - Parco più pulito e strade più sicure grazie all’azione congiunta di volontari e guardie ecologiche che hanno unito le forze in occasione della Giornata della Custodia. Operatori in azione a Soncino e Azzanello dove, travi in legno, pale e martelli in spalla, gli amici del verde hanno anche costruito nuovi ponticelli e postazioni per il birdwatching. «Risultati che soddisfano per una giornata che non è stata semplicemente di sensibilizzazione ma ha visto anche la realizzazione di lavori importanti grazie al contributo delle guardie ecologiche e dei volontari oltre alla collaborazione dei Comuni». Così Claudia Ploia, la direttrice dell’ente di tutela, fa il bilancio della prima Giornata della Custodia che nel fine settimana ha animato il Parco Oglio Nord.

