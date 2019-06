Inseguimento nella notte, il conducente si dilegua nei campi

CREMONA (11 giugno 2019) - Inseguimento alle 5 sulla Castelleonese da parte dei carabinieri, i quali hanno intercettato una Mini One che procedeva ad alta velocità e che non si è fermata all'alt dei militari. Il conducente, dopo almeno due chilometri e diverse manovre pericolose, si immetteva in un campo di frumento saltando un canale irriguo, dopo aver utilizzato come rampa di lancio un rialzo del terreno, perdendo così il controllo dell'auto, ribaltandosi. Uscito dall'abitacolo, è riuscito a dileguarsi fuggendo per la campagna circostante. Dagli accertamenti, l'auto è risultata rubata lo scorso 30 maggio ad Agrate Brianza ed è di proprietà di un 64enne che aveva denunciato il furto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO