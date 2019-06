'Stop al Centro islamico', il don: non si nega la preghiera

SORESINA (11 giugno 2019) - «Non si può negare la preghiera: verrebbe meno un diritto fondamentale. A meno di gravi e conclamati motivi di sicurezza, la libertà di culto non deve essere messa in discussione». Il parroco don Angelo Piccinelli si esprime così sulla questione sollevata da Annalisa Tirloni, consigliere di SiAmo Soresina, che sollecita il Comune a compiere maggiori controlli all’interno del centro culturale islamico di via Cremona, e a fermarne l’attività qualora venissero accertate violazioni. Così il sindaco Diego Vairani: «Dai controlli è tutto in regola». Il parroco: «La libertà di culto non si discute».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO