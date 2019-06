Caorso, caso ampliamento Trs: "Progetto non depositato"

CAORSO (11 giugno 2019) - Mercoledì 19 presso la sede di Confindustria a Piacenza l’azienda caorsana Trs, specializzata nel trattamento di rifiuti e in bonifiche ambientali, presenterà un progetto di ampliamento in tre fasi che si concluderà con la realizzazione di due nuovi capannoni destinati allo stoccaggio e con la ricostruzione di quello esistente, un anno fa interessato da un vasto incendio che aveva fatto discutere e preoccupare i cittadini. Un progetto che non è ancora stato presentato agli enti competenti, ma che ha già scatenato accese polemiche. Il primo cittadino precisa «che ad oggi nessun progetto è stato depositato in Comune, anche io l’ho appreso vedendo la brochure dell’evento del 19 giugno».

