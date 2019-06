Salvini asso pigliatutto: se non sbatte... raddoppia

E adesso? Chiuse le urne, conteggiati i voti, pesate le liste e contabilizzate le preferenze, la politica passa dalla campagna elettorale alle sue conseguenze. Dalle divisioni ai nuovi equilibri. Dalle facili promesse agli impegni scritti nero su bianco. In un Paese normale finite le elezioni i vincitori si metterebbero al lavoro e gli sconfitti si interrogherebbero sulle ragioni della disfatta. Per preparare la rivincita. E organizzare l’opposizione. In Italia no. In Italia il grande vincitore delle Europee litiga con l’Europa. Il grande sconfitto si autoassolve scegliendo i propri giudici e compiacendosi del loro verdetto a larga maggioranza. I mezzi vincitori si consolano pensando che poteva andare peggio. I mezzi sconfitti si danno pace accontentandosi delle disgrazie altrui. Così (quasi) tutti hanno vinto e nessuno ha davvero perso. In realtà, il voto del 26 maggio ha mandato almeno cinque segnali precisi, impossibili da ignorare per chiunque: 1) Matteo Salvini è il nuovo uomo forte della politica italiana e viaggia con il vento in poppa dalle Alpi alla Sicilia; 2) Luigi Di Maio, travolto dall’impetuoso vento leghista, si è riparato sottocoperta in attesa che passi la tempesta, pronto ad ammainare la bandiera pur di non scendere dalla scialuppa e andare a fondo; 3) Nicola Zingaretti si propone come il ricompattatore della sinistra post renziana, ma sa bene che i veri artefici della ripresa sono tre atipici come Giuliano Pisapia, Beppe Sala e Carlo Calenda; 4) Silvio Berlusconi, perso il tocco magico, assiste quasi impotente al disgregarsi del suo partito-azienda e si accontenta di poter rimettere piede in un parlamento dopo esserne stato messo al bando.

Giorgia Meloni, leader dei Fratelli d’Italia saliti a quota 6%, si gode il consistente aumento dei consensi, ma si chiede cosa potrà farsene se Salvini anziché «tornare a casa», da leader unico del centrodestra, continuerà a preferire la compagnia dei cinquestelle, indeboliti dai rovesci elettorali, sì, ma pur sempre primo partito a Roma. Ecco uno dei paradossi della politica: le elezioni cambiano l’aria, ma non i numeri. Soprattutto se sono elezioni «dispari»: domenica scorsa si è votato per il rinnovo dell’Europarlamento e di migliaia di amministrazioni comunali, non di Camera e Senato. In teoria, quindi, nulla dovrebbe cambiare a Roma. Invece, i rapporti di forza nel Governo - istantaneamente proporzionali al consenso popolare - si sono completamente ribaltati: Di Maio solo un anno fa esultava dal balcone di Palazzo Chigi e ora è in evidente affanno; Salvini, al contrario, disinnescati con abilità gli spinosi casi Siri e Rixi, è il nuovo asso pigliatutto, tanto da porsi e muoversi come il vero Presidente del Consiglio. Certo, la reinvestitura tributatagli da 44.849 fedelissimi sulla piattaforma Rosseau ha già permesso a Di Maio di risollevare la testa («Ripartiamo più forti di prima», ha proclamato il giovane leader pentastellato, chissà se per convincere la base o se stesso) ma la verità è che rispetto alle Politiche 2018 il M5S ha perso sei milioni di voti. E con essi la possibilità di condizionare tutto le scelte del Governo. Ora il vincente è Salvini. E tocca a lui dettare l’agenda: via libera, dunque, a pace fiscale, Tav, autonomia delle Regioni, Sbloccacantieri e flat tax per imprese e famiglie; stop invece a Codice degli appalti, salario minimo e norme sul conflitto d’interessi. Tutte misure invise ai cinquestelle, con l’aggiunta di una black list di tre ministri pentastellati da sostituire perché ritenuti «perditempo»: nell’ordine, Sergio Costa, Elisabetta Trenta e il soresinese Danilo Toninelli, rispettivamente titolari di Ambiente, Difesa e Infrastrutture, tre dicasteri chiavi. Una tale prova di forza di Salvini potrà avere solo due conseguenze: costringere i cinquestelle ad accettare tutto pur di mantenere il posto in Parlamento oppure indurli a provocare una crisi di Governo con il rischio di rimettere tutto in discussione. E restare con il cerino in mano. Tutto, insomma, gira a favore del Capitano, minacciato solo da tre nuvole in arrivo da oltre confine: non sui barconi, ma per posta (la lettera-richiamo della Commissione Ue sul rispetto delle regole di bilancio), a mezzo stampa (dall’Ungheria il premier Viktor Orbán ha fatto sapere che «non ci sono possibilità di cooperazione» con la Lega nel nuovo Europarlamento: altro che asse dei sovranisti, chiuse le urne ognuno andrà per la sua strada!) e attraverso i canali diplomatici (i Verdi vincitori a sorpresa in Germania, Francia, Finlandia e Belgio hanno già fissato il prezzo del possibile sostegno a un governo europeo formato da Popolari, Socialisti e Liberali, dettando condizioni «non negoziabili» non proprio in linea con i desiderata salviniani). Poco male. Oggi Salvini è arbitro del suo e nostro destino. E, come sempre, appare deciso a tirare dritto. Se resisterà alla tentazione di andare all’incasso, puntando su elezioni anticipate per stracciare il contratto di governo e non dover più subire compromessi, potrà giocare a mani libere la sua sfida all’Europa a nome dell’Italia intera. Un potere enorme, al quale corrisponderebbe una grande responsabilità. Perché le guerre si possono vincere, ma anche perdere: nel secondo caso, andrà in pericolo l’intero sistema-Italia, non solo il Governo, con il rischio di un duro attacco degli speculatori e degli investitori internazionali, prima ancora che degli organismi di controllo Ue. Nel primo... ne saremo tutti felici. Valga in proposito il commento riservato di un autorevole esponente Pd: «Se davvero Salvini riuscirà ad abbassare le tasse, far ripartire i cantieri, rilanciare l’economia ed eludere i vincoli Ue, la prossima volta... lo voteremo anche noi!». Un paradosso. Ma nemmeno troppo...

Post scriptum: ma con questo Salvini straripante che fine farà Conte? si chiedono in molti. In realtà, il percorso è già tracciato: dovesse lasciare Palazzo Chigi... allenerà l’Inter!