La Rosa Camuna alla ricercatrice Maria Cristina Alberini

CREMONA (28 maggio 2019) - Saranno premiati domani, mercoledì 29, nell'ambito della cerimonia per la 'Festa della Lombardia' - con il 'Premio Rosa Camuna' - i lombardi che si sono distinti per l'impegno, l'operosità, la creatività, il coraggio, la generosità e l'ingegno, contribuendo allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia. E la Rosa Camuna la riceverà anche la scienziata e ricercatrice cremonese Maria Cristina Alberini. La neurobiologa da molti anni vive e lavora negli Stati Uniti dove conduce le sue ricerche e insegna al Center for Neural Science della New York University.



"La Festa della Lombardia - ha spiegato il presidente della Regione Attilio Fontana - è un evento istituzionale importante per la nostra memoria storica e per la nostra identità e il 'Premio Rosa Camuna', vuole celebra l'impegno, l'operosità e la creatività di chi si è particolarmente distinto nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia".

La cerimonia di premiazione si svolgerà all'Auditorium Testori alle ore 17 e sarà presentata dai giornalisti Jacopo Arbarello e Ilaria Iacoviello, accompagnati dalla performance musicale della violinista Elsa Martignoni che eseguirà brani di epoca leonardesca.

