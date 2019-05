Caos treni, «Pura invenzione»

CREMONA (24 maggio 2019) - Per i pendolari cremonesi le ultime 48 ore sono state da incubo: l’altro ieri sera, un’ora in ostaggio, al ritorno a casa, per i viaggiatori di ritorno da Milano; e ieri mattina, disagi per i passeggeri diretti a Brescia, bloccati da un guasto al passaggio a livello di San Zeno di Folzano e approdati a destinazione cinquanta minuti dopo il previsto. A seguire, disservizi a catena su tutte le corse della mattinata. E nel pomeriggio 40 minuti di ritardo sulla corsa delle 16,30.

Ma a tenere banco, più di ogni ritardo o soppressione, è l’inchiesta di Business Insider Italia. Pubblicata tre giorni fa dal sito, dava conto delle performance di Trenord nel corso del 2018 e nei primi mesi del 2019. Sintetizzando: i treni puntuali non sono stati più del 78% nel mese migliore, ma a febbraio erano sotto il 68%; e nei primi mesi del 2019 la puntualità è ferma al 79%, con il dato pessimo di febbraio, meno del 64%. «Dati lontani dagli obiettivi fissati dal contratto di servizio siglato con la Regione», fa notare Business Insider Italia. Ma anche dati che, ora, vengono contestati sia dalla Regione che da Trenord: «Pura invenzione». La Regione avanza osservazioni sostanzialmente politiche. L’assessore regionale ai Trasporti replica così alle critiche del Pd: «Solo propaganda». Ma ieri altra serie di disagi.

