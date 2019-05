Tirocini in procura, domande entro le 12 del 27 maggio

CREMONA (17 maggio 2019) - Grazie alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa tra la Provincia di Cremona e la Procura della Repubblica del Tribunale di Cremona è stato definito il progetto Tirocini in Procura che intende sostenere giovani neo laureati in materie tecnico-giuridiche nel primo approccio alla conoscenza dell’organizzazione e nella gestione delle attività tipiche svolte da una Pubblica Amministrazione, ed in particolare di quelle svolte presso gli Uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica di Cremona, attraverso l’istituto del tirocinio.

Il Progetto è stato approvato con delibera del Presidente della Provincia n. 61 del 13/05/2019 e si è , quindi, provveduto, con decreto dirigenziale n. 144 del 15/05/2019 alla emanazione dell’Avviso reperibile sul sito della Provincia.

Il Progetto prevede l’attivazione di tre tirocini extra-curriculari, della durata di 12 mesi. È prevista la corresponsione di un’indennità mensile di 750 euro al lordo delle eventuali ritenute fiscali.

I tirocini sono rivolti a giovani in possesso dei seguenti requisiti:

età compresa tra i 24 e i 29 anni compiuti (24/29 anni e 364 giorni),

residenza/domicilio nel territorio provinciale cremonese,

essere in possesso di laurea in Giurisprudenza o in Scienze politiche o in Economia e Commercio (triennale o magistrale). Qualora la laurea sia stata conseguita all’estero, i richiedenti dovranno presentare idonea documentazione volta a dimostrare la validità del titolo anche nel territorio dello Stato italiano,

aver rilasciato, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs n. 150/2015, la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) da non più di 12 mesi, non aver mai avuto un rapporto di lavoro ed essere attualmente privo di lavoro.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino al 27 maggio entro le ore 12.

La domanda, indirizzata alla Provincia di Cremona, dovrà essere presentata personalmente dall'interessato, in formato cartaceo e sottoscritta in originale, presso una delle seguenti sedi accreditate ai servizi per il lavoro della Provincia di Cremona:

Centro per l'Impiego di Cremona, Via Massarotti n. 48/A, tel. 0372/22060 - 457480

Centro per l'Impiego di Crema, Via De Gasperi n. 60, tel. 0373/201632 - 202592

Centro per l'Impiego di Casalmaggiore, Via Cairoli n. 12, tel. 0375/42213

Centro per l'Impiego di Soresina, Via IV Novembre n. 12, Torre Civica, tel. 0374/340172

