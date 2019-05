Rc auto, a Cremona e provincia rincari da record

CREMONA (14 maggio 2019) - Rc auto mai così cara a Cremona e provincia. Secondo lo studio condotto dall’Osservatorio Facile.it, nel corso dei primi 4 mesi dell’anno il premio medio RC auto in provincia di Cremona è aumentato dell’1,6%, arrivando, ad aprile 2019, a 451,71 euro. «Si tratta del rincaro più significativo - si legge nella nota diffusa ieri dagli autori dello studio - se si considera che è il più alto registrato nella regione e che la provincia è l’unica, insieme a quella di Como, dove nel periodo analizzato i premi medi sono aumentati; ad aprile 2019, per assicurare un veicolo, gli automobilisti cremonesi hanno speso mediamente il 4% in più della media lombarda».





