3 Idee per il tuo weekend nel territorio

1. Venerdì 3 settembre, ore 21, nella bellissima cornice del cortile di Palazzo Affaitati a Cremona lo spettacolo musicale «L’altra metà del cielo» di e con Letizia Dafne Sperzaga che prende le mosse proprio dalla canzone composta dall’attrice/performer per raccontare la disparità fra uomo e donne, chiamando in causa la lirica e il rap senza soluzione di continuità.

2. Sabato 4 settembre, ore 19:30, non perdere la Festa Latina di fine estate nel cortile dell'Associazione Latinoamericana di Cremona, si saluterà la stagione estiva con buon cibo e ottima musica. Il concerto del“Georgia Ciavatta Quartet” inizierà alle ore 21.30. Ingresso con tessera Alac e Green Pass.

3. Domenica 5 settembre ti proponiamo "Trekking del pranzo della domenica" a Castell'Arquato si parte dall’ufficio turistico in piazza Municipio e dopo una breve introduzione alla storia del borgo si parte per una camminata tra colline e panorami suggestivi. All’arrivo a Vigolo Marchese, visita alla Chiesa e al Battistero di San Giovanni. Pranzo alla Locanda di Valentina per gustare un tipico pranzo della tradizione piacentina.

