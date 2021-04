Caso Berti, altri sette esposti all'Ordine dei Medici

CREMONA (27 aprile 2021) - Monta il caso Francesco Berti, il presunto medico 'no vax' in servizio all'hub vaccinale di CremonaFiere, che avrebbe cercato di dissuadere i pazienti dal vaccinarsi. All'Ordine dei Medici sono pervenuti sette esposti tramite la Asst Cremona, che si sommano a quello della mamma della ragazza che per prima ha denunciato il fatto. L'Ordine convocherà dopo la metà del mese di maggio il medico Berti.

