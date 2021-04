Furto di automobili, ricettazione e riciclaggio: 12 arresti

CREMONA (27 aprile 2021) - Una vasta operazione del Comando Provinciale dei carabinieri di Cremona, che vede impegnati oltre 100 militari, è in corso in queste ore per l’esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere, nei confronti di 12 persone emessa dal GIP di Cremona a conclusione di un’articolata indagine su un sodalizio criminale attivo nelle province di Cremona, Piacenza, Pavia e Monza.

Furto e appropriazione indebita di autovetture, ricettazione e riciclaggio sono i principali reati accertati, commessi in concorso dai membri dell’organizzazione criminale insediatasi nel territorio cremonese.

Oggi alle ore 11, presso la caserma Carabinieri “Santa Lucia” di Cremona, è convocata una conferenza stampa, nel corso della quale verranno illustrati i dettagli dell’operazione.

