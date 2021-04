25 Aprile, Galimberti: "Il bene condiviso della democrazia"

CREMONA (25 aprile 2021) - Corone d'alloro al cimitero e alle lapidi in cortile Federico II hanno contrassegnato le celebrazioni del 25 aprile al tempo del COVID. Quindi in piazza del Comune si sono tenuti un flashmob tricolore e il discorso del sindaco che, partendo dalle lettere dei condannati a morte della resistenza europea, ha richiamato ai valori fondanti della democrazia e della cosa pubblica.

Come annunciato, a causa delle misure restrittive legate all’emergenza sanitaria, non si è tenuta nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale la cerimonia per la consegna delle borse di studio destinate a premiare ragazze e ragazzi che si sono distinti nel loro percorso scolastico, cerimonia che solitamente conclude le celebrazioni istituzionali per la Festa della Liberazione. Viene però reso pubblico l'elenco con tutti i nomi dei vincitori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO