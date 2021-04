«Incarico da 11.500 euro alla moglie di un ex assessore»

CREMONA (21 aprile 2021) - Nel mirino del consigliere di minoranza Marcello Ventura, di Fratelli d’Italia, tornano le consulenze. Il suo è un attacco politico al vetriolo, destinato a fare discutere. «Il Pd ti manda a casa quando non servi più ma presto o tardi ti fa il regalino diretto o indiretto – esordisce in una nota –. Questo è già capitato ad un ex assessore della prima giunta Galimberti ed adesso una consulenza da 11.500 euro per due mesi e mezzo di lavoro viene data alla moglie di un altro ex assessore sempre della prima giunta Galimberti, da parte di una dirigente alle Politiche sociali che mi risulta abbia la stessa laurea e la stessa specializzazione».

