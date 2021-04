Passaggi a livello: «Cosa faccio? Passo? Non passo? Speriamo che Dio me la mandi buona»

PIZZIGHETTONE (21 aprile 2021) - Attraverso un manifesto affisso alle bacheche del centro storico, il capogruppo di minoranza Giancarlo Bissolotti (gruppo Cittadini protagonisti) ha dato voce al pensiero e alla sensazione di tanti: ormai da mesi, quando i pizzighettonesi si trovano ad attraversare un passaggio a livello ferroviario, hanno paura. La goccia che ha fatto traboccare un vaso ormai colmo, è stata il guasto di poco più di una settimana fa, quando le sbarre di Roggione sono rimaste alzate nonostante il treno in arrivo.

«Cosa faccio? Passo? Non passo? – si chiede e chiede Bissolotti, prima di dare una risposta amaramente sarcastica –. Speriamo che Dio me la mandi buona». E poi l’attacco, diretto, senza troppi fronzoli, ad Rfi: «Vergognatevi. Siamo stanchi delle vostre giustificazioni». Il riferimento è all’ultima spiegazione fornita proprio dall’ente che gestisce i passaggi a livello. In merito al guasto a Roggione aveva precisato: «Nessun problema di sicurezza. Si è trattato di un guasto ma in questi casi il treno si arresta per mezzo dei sistemi tecnologici. C’è un segnale che si dispone al rosso a seguito del guasto, impedendo quindi la marcia del treno». Bissolotti non ci sta e conferma quanto aveva già detto nei giorni e nelle settimane scorse: servono una manifestazione di protesta e un intervento dei prefetti di Lodi e Cremona.

