Caorso, camion contro furgone: conducente incastrato

CAORSO (20 aprile 2021) - Gravissimo incidente all’ingresso del casello A21: camion contro furgone, il conducente di quest’ultimo è rimasto incastrato nell’abitacolo. Dopo essere stato liberato dai vigili del fuoco, il 50enne di Caorso è stato caricato in elicottero e ricoverato a Parma in codice rosso. Sul posto 118, l'elisoccorso da Parma, 115 e 112. Padana inferiore chiusa in entrambe le direzioni.

