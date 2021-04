Campagna vaccinale, tocca alle persone tra 65 e 69 anni

MILANO (19 aprile 2021) - Passo in avanti per la campagna vaccinale in Lombardia.

Se hai tra i 65 e i 69 anni, puoi prenotare la tua vaccinazione in tutta semplicità scegliendo la modalità a te più comoda fra quelle elencate:

- online sul sito www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

- tramite sportello Postamat, anche se non sei correntista, inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare

- con l’aiuto dei Portalettere, che possono effettuare per te la prenotazione

- telefonando al numero verde 800 894545.

