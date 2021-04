In provincia di Cremona numeri da zona arancione

CREMONA (8 aprile 2021) - In provincia di Cremona il numero medio di contagiati al giorno è passato dai 148 della settimana passata ai 43,3 di quella in corso. Se questi dati verranno confermati nei prossimi giorni, il totale settimanale di nuovi contagi nel territorio provinciale si abbasserà sotto i 250 per 100 mila abitanti per la prima volta dal 28 febbraio. E la settimana scorsa si è conclusa, a Pasqua, con 1.036 contagiati, un bilancio ancora da zona rossa, ma di nuovo in calo rispetto ai periodi precedenti: 1.157, 1.228, 1.328 (il picco dell’ondata registrato nei giorni 8-14 marzo) e 1.049 dall'1 al 7 marzo.

