Cancello divelto, poi si scatena la furia dei nuovi 'barbari'

CREMONA (7 aprile 2021) - La stupidità non ha limiti. Vandalismi sono stati messi in atto da ignoti, verosimilmente nel weekend pasquale, al campo Po 1 gestito dalla polisportiva Corona. I nuovi 'barbari' hanno prima divelto il cancello di ingresso al campo sportivo, poi se la sono presa con una porta, piegando i sostegni in metallo della rete.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO